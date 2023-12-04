Özgür Özel’den Dünya Madenciler Günü'nde 'Zonguldak' Şiiriyle Mesaj: Yerin Derinliklerinden Geldiler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Şair Kemal Özer'in "Zonguldak" şiirini okuduğu bir videoyu, şiirin dizesi olan “Yerin derinliklerinden geldiler” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Şair Kemal Özer'in "Zonguldak" şiirini okuduğu bir videoyu şiirin dizesi olan “Yerin derinliklerinden geldiler” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Özel'in "Yerin derinliklerinden geldiler..." notuyla paylaştığı videoda madende çalışan, göçükte yaralanan ya da hayatını kaybeden madencilerin görüntüleri ile Özel'in CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında şair Kemal Özer'in "Zonguldak" şiirini okuduğu anlar yer aldı.

Özel'in videoda seslendirdiği dizeler şöyle:

"Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde susmak bilmeyen bir yer altı güneşiyle, ne kadar diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla yüreklerinin.

Ağır ağır geldiler, sonra her gün geldiler, kadınları çocukları ve alkışlarıyla, yoğurt mayalar gibi geldiler, pişkin ekmekleri bölüp de paylaşır gibi, su gibi, ateş gibi.

Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına, yeni yollarla tanıştı ayakları, yeni kabuklar çatladı, yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini, bir kent oldular sonunda ve adını değiştirdiler ülkenin. Biz, çok olacağız bugünün sonunda ve kaderini değişterceğiz bu ülkenin."

Anka Haber Ajansı