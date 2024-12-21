Özgür Özel'den Erzurum’daki Çığ Felaketinde Hayatını Kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan İçin Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel'den Erzurum’daki Çığ Felaketinde Hayatını Kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Özel paylaşımında "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin Darbe Anayasası Kamburundan Kurtulması Şarttır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin Darbe Anayasası Kamburundan Kurtulması Şarttır”
Chp Genel Başkanı Özel: Özlem Gürses’e Ev Hapsi Tam Bir Akıl, Vicdan Ve Hukuk Tutulması
Chp Genel Başkanı Özel: Özlem Gürses’e Ev Hapsi Tam Bir Akıl, Vicdan Ve Hukuk Tutulması
Özgür Özel, Fas’ta Usfp Birinci Sekreteri Driss Lachgar İle Görüştü
Özgür Özel, Fas’ta Usfp Birinci Sekreteri Driss Lachgar İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde Ve Dünyadaki Gelişmeleri En Doğru Okuyan Parti Ve İttifak Biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde Ve Dünyadaki Gelişmeleri En Doğru Okuyan Parti Ve İttifak Biziz
Chp’li Serkan Sarı: Öğretmenlerimizin Gelecekleri İçin Vermiş Olduğu Mücadelede Onların Yanında Olacağız.
Chp’li Serkan Sarı: Öğretmenlerimizin Gelecekleri İçin Vermiş Olduğu Mücadelede Onların Yanında Olacağız.
Chp Malatya İl Örgütü Vefatının 51. Yıl Dönümünde İsmet İnönü’yü Anacak
Chp Malatya İl Örgütü Vefatının 51. Yıl Dönümünde İsmet İnönü’yü Anacak
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus’ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus’ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sosyalist Enternasyonal'ın Bir Sonraki Konsey Toplantısı, Özgür Özel'in Önerisiyle İstanbul'da Yapılacak
Sosyalist Enternasyonal'ın Bir Sonraki Konsey Toplantısı, Özgür Özel'in Önerisiyle İstanbul'da Yapılacak