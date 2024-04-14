Özgür Özel'den Evren Barış Yavuz'un Tutuklanmasına Tepki: "Bu Kasıtlı Tutuklamadan Geri Dönülmelidir"

Özgür Özel'den Evren Barış Yavuz'un Tutuklanmasına Tepki: "Bu Kasıtlı Tutuklamadan Geri Dönülmelidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin "Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin "Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddiasına ilişkin bir paylaşımında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu bir grubun fotoğrafı kullanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir." paylaşımında bulundu.

Anka Haber Ajansı

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