Özgür Özel'den Fenerbahçe Beko'ya Kutlama Mesajı

Özgür Özel'den Fenerbahçe Beko'ya Kutlama Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu, sporcuları ve teknik kadroyu tebrik ediyorum" paylaşımını yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu, sporcuları ve teknik kadroyu tebrik ediyorum" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde rakibi Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Özel'in mesajı şöyle:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu, sporcuları ve teknik kadroyu tebrik ediyorum."

Anka Haber Ajansı

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