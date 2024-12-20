Özgür Özel'den Gazeteci Özlem Gürses'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Özgür Özel'den Gazeteci Özlem Gürses'in Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel, "İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor. Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul’a özel görevle atanan Başsavcı'nın talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" ifadelerinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Tbmm Genel Kurulu'nda Murat Emir İle Abdullah Güler Arasında "Diploma" Tartışması
Tbmm Genel Kurulu'nda Murat Emir İle Abdullah Güler Arasında "Diploma" Tartışması
Tbmm Genel Kurulu... Mhp'li Kalaycı: "Suriye’nin Siyasi Ve Toprak Bütünlüğüne Riayet Esastır"
Tbmm Genel Kurulu... Mhp'li Kalaycı: "Suriye’nin Siyasi Ve Toprak Bütünlüğüne Riayet Esastır"
Özgür Özel, Rabat Büyükelçisi Kılıç’ı Ziyaret Etti
Özgür Özel, Rabat Büyükelçisi Kılıç’ı Ziyaret Etti
Davutoğlu: "Son Günlerdeki Açıklamalarım Bağlamından Koparıldı"
Davutoğlu: "Son Günlerdeki Açıklamalarım Bağlamından Koparıldı"
Tbmm Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: "20 Dakikalık Konuşma Sürem Boyunca, Türkiye 75 Milyon Tl Faiz Ödüyor"
Tbmm Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: "20 Dakikalık Konuşma Sürem Boyunca, Türkiye 75 Milyon Tl Faiz Ödüyor"
Tbmm Genel Kurulu... Ali Mahir Başarır: Baharda Getirin Sandığı, Yapalım Seçimi
Tbmm Genel Kurulu... Ali Mahir Başarır: Baharda Getirin Sandığı, Yapalım Seçimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump Durum Tespiti Yaparak Ülkemizin Gücünün Altını Çiziyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump Durum Tespiti Yaparak Ülkemizin Gücünün Altını Çiziyor