Özgür Özel'den Hayatını Kaybeden Kahtalı Mıçe İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Hayatını Kaybeden Kahtalı Mıçe İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' lakaplı Adıyamanlı sanatçı Mustafa Aslan için taziye mesajı yayınladı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" lakaplı Adıyamanlı sanatçı Mustafa Aslan için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vefat eden Adıyamanlı sanatçı Kahtalı Mıçe lakablı Mustafa Aslan’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığında bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Türk halk müziğinin güçlü seslerinden, Kahtalı Mıçe adıyla ünlenen, Adıyamanlı sanatçımız Mustafa Aslan’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Anka Haber Ajansı

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