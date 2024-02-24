Özgür Özel'den Hayatını Kaybeden Pevrul Kavlak İçin Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel'den Hayatını Kaybeden Pevrul Kavlak İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için X hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.
Özel'in başsağlığı mesajı şöyle:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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