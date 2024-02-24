Özgür Özel'den Hayatını Kaybeden Pevrul Kavlak İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için X hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Özel'in başsağlığı mesajı şöyle: