Özgür Özel'den Hayatını Kaybeden Pevrul Kavlak İçin Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için X hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.
Özel'in başsağlığı mesajı şöyle:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Anka Haber Ajansı