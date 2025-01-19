Özgür Özel'den, Hrant Dink Mesajı: "Tüm Sorumlular Yargılanana Kadar Bu Cinayeti Unutturmayacağız"

Özgür Özel'den, Hrant Dink Mesajı: "Tüm Sorumlular Yargılanana Kadar Bu Cinayeti Unutturmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anarak, "Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anarak, "Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 18’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Pm Üyeleri İle İstanbul İl Başkanlığı’nda Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Pm Üyeleri İle İstanbul İl Başkanlığı’nda Bir Araya Geldi
İstanbul'daki Sahte İçki Ölümleri... Chp'li Şahbaz: "Hükümet, Derhal Kalıcı Çözümler Üretmek Zorunda"
İstanbul'daki Sahte İçki Ölümleri... Chp'li Şahbaz: "Hükümet, Derhal Kalıcı Çözümler Üretmek Zorunda"
Chp'li Gürer: "İthalatın Hayvancılıkta Çözüm Olmadığı Artık Görülmelidir"
Chp'li Gürer: "İthalatın Hayvancılıkta Çözüm Olmadığı Artık Görülmelidir"
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Oxford'a Gidiyor
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Oxford'a Gidiyor
Burdur Belediyesi Ve Tüm Emekliler Derneği İş Birliğiyle Emekli Kafe Ve Berber Salonu Açıldı
Burdur Belediyesi Ve Tüm Emekliler Derneği İş Birliğiyle Emekli Kafe Ve Berber Salonu Açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin Konuyu Gündeme Getirmesiyle Başlayan Gelişmeler Nihai Aşamasına Yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin Konuyu Gündeme Getirmesiyle Başlayan Gelişmeler Nihai Aşamasına Yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''chp Lideri Sayın Özel'E Samimi Tavsiyem Şudur: Siz Bu İşleri Bırakın''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''chp Lideri Sayın Özel'E Samimi Tavsiyem Şudur: Siz Bu İşleri Bırakın''