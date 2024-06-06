Özgür Özel'den İktidara Hububat Fiyatı Tepkisi: "Bu, Üreticinin Ölüm Fermanıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatına tepki gösterdi. Özel, "Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır, buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatına tepki gösterdi. Özel, "Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi.

AKP hükümeti ve Bakanlığın, çiftçilerin alın terini ve emeğini yok saydığını belirten Özel, "Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı maliyetin bile altında kalmıştır, buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı