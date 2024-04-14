Özgür Özel'den İran Ve İsrail Gerilimine Yönelik Açıklama: "Büyük Endişeyle İzliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısına ilişkin, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısına ilişkin, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından gece İHA'larla misilleme saldırısında bulundu. Konuya dair sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Orta Doğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"TEK GEÇERLİ ÇÖZÜM BAŞKENT KUDÜS OLAN BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI"

Özgür Özel'in paylaşımında şunları kaydetti:

"Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun “Yurtta barış dünyada barış” vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz."

Anka Haber Ajansı