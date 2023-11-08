Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Parti Genel Başkanlarına Teşekkür Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımlarla genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a teşekkür etti.

Özel'in kendisini tebrik eden Karamollaoğlu'na teşekkür ettiği mesaj şöyle:

"Sayın Temel Karamollaoğlu, tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Adalet sisteminin çöktüğü bu dönemde toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim."

Özel, kendisini tebrik eden Babacan'a şöyle teşekkür etti:

"Sayın Ali Babacan, nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, ekonominin çöktüğü, yoksulluğun sıradanlaştığı bu dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için mücadele edeceğim."

Özel, kendisini tebrik eden Baş'a şu mesajı verdi:

"Sayın Erkan Baş, tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Emek sömürüsünün giderek arttığı, insanca yaşama koşullarının altında milyonlarca yurttaşımızın yaşamaya mahkum edildiği bir dönemde sorumluluğumun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için mücadele edeceğim."

Özel'in kendisini tebrik eden Uysal’a teşekkür ettiği mesaj ise şöyle:

"Sayın Gültekin Uysal, tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Aldığım sorumluluğumun bilinciyle toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim."

Anka Haber Ajansı