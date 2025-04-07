Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Siyasi Parti Liderlerine Teşekkür Mesajı

Özgür Özel'den Kendisini Tebrik Eden Siyasi Parti Liderlerine Teşekkür Mesajı

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel, kendisini tebrik eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a, sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel, kendisini tebrik eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a, sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilmesi nedeniyle tebrik mesajı gönderen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a teşekkürlerini iletti.

Özel, sosyal medya hesabından, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye, "Sayın Genel Başkanım; kutlama mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm Memleket Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kimseyi dışlamadan, kimseyi geride bırakmadan, güzel ülkemiz için dayanışma içinde yol yürümeyi sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın tebrik mesajına Özel, "Sayın Genel Başkanım; tebrik mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm Demokrat Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ülkemizde otokratik bir düzen kurmaya heves edenlerin karşısında Türkiye’nin tüm demokratlarıyla birlikte dimdik duracağız" sözleriyle teşekkür etti.

Özel, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ise "Sayın Genel Başkanım; Kutlama mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, Bağımsız Türkiye Partisi’nin tüm mensuplarını saygı ve hürmetle selamlıyorum. Gösteri ve protesto hakkını kullanan hiçbir gencimizin hapse atılmadığı bir adalet sistemi için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı

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