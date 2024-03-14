Özgür Özel’den Konya’da Şehit Olan Askeri Personel İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askeri personele Allah'tan rahmet, yaralı personele acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askeri personele Allah'tan rahmet, yaralı personele acil şifalar diledi.

Özgür Özel, Konya’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askeri personel için sosyal medya hesabı X’ten başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, mesajında “Konya'da Hava Kuvvetlerimize ait askeri eğitim uçağının düştüğü kazada şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yaralı personellerimize acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı