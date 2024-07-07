Özgür Özel’den Ordu Ve Muş’taki Sel Felaketlerinde Yaşamlarını Yitiren Vatandaşlara Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel’den Ordu Ve Muş’taki Sel Felaketlerinde Yaşamlarını Yitiren Vatandaşlara Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Muş’taki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımlayarak “ 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'a ve 22 yaşındaki Nazar Karataş'a Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Muş’taki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımlayarak “ 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'a ve 22 yaşındaki Nazar Karataş'a Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Muş’taki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Özel’in mesajı şöyle:

“Ordu ve Muş'ta yaşanan sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'a ve 22 yaşındaki Nazar Karataş'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

Anka Haber Ajansı

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