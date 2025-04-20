Özgür Özel’den Paskalya Bayramı Mesajı

Özgür Özel’den Paskalya Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, “Bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, “Bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum” dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı

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