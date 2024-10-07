Özgür Özel'den Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve ESAM Genel Başkanı Recai Kutan için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Milli Görüş Hareketinin önemli isimlerinden, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Lideri Özel, Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
Chp Lideri Özel, Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "israil Bir Yıldır Uyguladığı Bu Soykırımın Bedelini Er Ya Da Geç Ödeyecektir’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "israil Bir Yıldır Uyguladığı Bu Soykırımın Bedelini Er Ya Da Geç Ödeyecektir’’
Tbmm, Yarın İsrail Gündemiyle Toplanacak
Tbmm, Yarın İsrail Gündemiyle Toplanacak
Chp Parti Sözcüsü Deniz Yücel: "Siyasetin Koyu Gölgesi, Sinan Ateş’in Naaşı Üzerine Çökmüştür"
Chp Parti Sözcüsü Deniz Yücel: "Siyasetin Koyu Gölgesi, Sinan Ateş’in Naaşı Üzerine Çökmüştür"
Ak Parti Rize İl Örgütü'nden Filistin'e Destek Açıklaması: "İsrail Durdurulmalıdır"
Ak Parti Rize İl Örgütü'nden Filistin'e Destek Açıklaması: "İsrail Durdurulmalıdır"
Chp’li Günaydın, Kadınlara Yönelik Saldırı Ve Cinayetleri Meclis Gündemine Taşıdı
Chp’li Günaydın, Kadınlara Yönelik Saldırı Ve Cinayetleri Meclis Gündemine Taşıdı
Diyarbakır’da Dem Partili Belediyeler Tarafından 566 Kişinin İşten Çıkarılmasına Ak Parti’den Tepki
Diyarbakır’da Dem Partili Belediyeler Tarafından 566 Kişinin İşten Çıkarılmasına Ak Parti’den Tepki