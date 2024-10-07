Özgür Özel'den Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Taziye Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve ESAM Genel Başkanı Recai Kutan için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Özel'in paylaşımı şöyle:
"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Milli Görüş Hareketinin önemli isimlerinden, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum."
Anka Haber Ajansı