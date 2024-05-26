Özgür Özel'den Şampiyon Galatasaray'a Kutlama Mesajı

Özgür Özel'den Şampiyon Galatasaray'a Kutlama Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. Özel'in mesajı şöyle:

"Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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