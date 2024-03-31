Özgür Özel'den Sandık Güvenliği Çağrısı: "Son İmzalı Tutanak Da Teslim Edilene Kadar Görevinizi Sürdürün"

Özgür Özel'den Sandık Güvenliği Çağrısı: "Son İmzalı Tutanak Da Teslim Edilene Kadar Görevinizi Sürdürün"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda sandık güvenliğini sağlayan yurttaşlara seslendi.

Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız."

Anka Haber Ajansı

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