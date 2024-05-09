Özgür Özel'den Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği'ne Ziyaret

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(AFYONKARAHİSAR)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Afyon'da Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyon'da Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Afyonkarahisar’ın görev başındayken 378 şehidinin ve 278 malul gazisi olduğunu belirten malül gazi piyade uzman çavuş İsmail Kumartaşlı “Bu anlamda bu binanın belediye içinde olması bizim için ayrı bir değer. Burcu Hanım başkan seçilince de bu değer katlanarak arttı” dedi.

Özgür Özel, “Bu dernek Türkiye’nin en önemli derneği. Burcu Köksal da her zaman bu konuda son derece duyarlı birisidir. Bu derneğin belediye bünyesine alınması da son derece güzel ve örnek alınması gereken bir uygulama. Afyonumuza, memleketimize bir daha Allah şehit acısı yaşatmasın” dedi.

"25 YAŞINI DOLDURAN ŞEHİT ÇOCUKLARI DA ZİYARET KAPSAMINA ALINSIN" TALEBİ

Özgür Özel’den şehit çocuklarının da ziyaret kapsamına alınmasını Meclis gündemine getirmesini isteyen Kumartaşlı, “Şehitlerimiz geldikten sonra ziyaret planlamaları içerisinde anne, baba, eş ve çocuklar ziyaret ediliyor. Burada şehitlerimizin çocukları aslında en büyük bedeli ödeyen ve en mağdur olan kesim. Burada şehidin çocuğu annenin yanındayken zaten ziyaret kapsamına alınıyor ama şehidin çocuğu yaşı 25’i geçtikten sonra ve evlendikten sonra hanesini ayırdıktan sonra maalesef devletimiz tarafından unutuluyor. Biz ziyaret kapsamına alınmalarını istiyoruz. Biz bu konuda ilk adımı attık. Geçen ayki belediye meclis toplantısında durumlarını belgelendirme şartı ile şehit çocuklarına da yüzde 85 su indirimi uygulanacağını meclisten geçirdi başkanımız. Türkiye’de bu olay ilktir. 25 yaşını geçen şehit çocukların ziyaret kapsamına alınmasını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen ‘serbest dolaşım kartı’nın 25 yaşından sonra da verilmesini Meclis’te siz de dillendirebilirseniz şehit çocuklarımız adına bunu istirham ediyoruz, siz öncü olursanız çok seviniriz” dedi.

Özgür Özel ise konuya dair ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Anka Haber Ajansı