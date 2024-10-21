Özgür Özel'den, Selahattin Demirtaş'a Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş günlük Doğu turu öncesinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere Edirne F Tipi Cezaevi’ne geldi. Ziyaret öncesinde Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, Özel’e “Arafta Düet” kitabını ve çağrı metnini verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(EDİRNE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş günlük doğu turu öncesinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere Edirne F Tipi Cezaevi’ne geldi. Ziyaret öncesinde Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir, Özel’e “Arafta Düet” kitabını ve çağrı metnini verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Doğu illeri turuna çıkacak. Bu gezisi öncesi Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere bugün Edirne F Tipi Cezaevi’ne geldi.

Özel’in beraberinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı. Cezaevine saat 11.20’de ulaşan Özel’i, Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir karşıladı. Demir, Özel’e “Arafta Düet” kitabını ve Demirtaş’ın çağrı metnini verdi. Özel, daha sonra Demirtaş ve Mızraklı ile görüşmek üzere cezaevine girdi.

Anka Haber Ajansı