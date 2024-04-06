Özgür Özel’den Sosyal Demokrat Liderlere Filistin’i Devlet Olarak Tanıma Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacaklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacaklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal demokrat liderlere Filistin’i devlet olarak tanıma çağrısında bulundu. Özel’in bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum.”

Anka Haber Ajansı