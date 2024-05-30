Özgür Özel'den Süper Lig'e Çıkan Bodrum Fk'ya Kutlama Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1. Lig play-off finalinde rakibi Sakaryaspor'u mağlup ederek, önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Bodrum FK’yı tebrik ediyor, yeni sezonda nice başarılar diliyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1. Lig play-off finalinde rakibi Sakaryaspor'u mağlup ederek, önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Bodrum FK’yı tebrik ediyor, yeni sezonda nice başarılar diliyorum" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1. Lig play-off finalinde rakibi Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yı tebrik etti. Özel'in mesajı şöyle:

"1. Lig play-off finalinde rakibi Sakaryaspor'u mağlup ederek, önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Bodrum FK’yı tebrik ediyor, yeni sezonda nice başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı