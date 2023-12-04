Özgür Özel'den, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Mine Nur Uysal İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Mine Nur Uysal İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray'da KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal için yayınladığı taziye mesajında, “Mine Nur Uysal'ın yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duydum. Mine Nur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray'da KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal için yayınladığı taziye mesajında, “Mine Nur Uysal'ın yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duydum. Mine Nur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Aksaray'da KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:

"Aksaray'da KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasıyla 20 yaşındaki tarih bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal'ın yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duydum. Mine Nur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Avukat Onur Cingil, Üsküdar Belediye Başkanlığı'na Aday Adayı Olduğunu Açıkladı
Avukat Onur Cingil, Üsküdar Belediye Başkanlığı'na Aday Adayı Olduğunu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da... Türkiye Ve Katar Arasında 12 Anlaşma İmzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da... Türkiye Ve Katar Arasında 12 Anlaşma İmzalandı
Özgür Özel’den Dünya Madenciler Günü'nde 'Zonguldak' Şiiriyle Mesaj: Yerin Derinliklerinden Geldiler...
Özgür Özel’den Dünya Madenciler Günü'nde 'Zonguldak' Şiiriyle Mesaj: Yerin Derinliklerinden Geldiler...
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yeniden Adaylık Başvurusunu Yaptı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yeniden Adaylık Başvurusunu Yaptı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Yeniden Adaylık Başvurusu Yaptı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Yeniden Adaylık Başvurusu Yaptı
Şükrü Genç, Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi İçin Politika Belgesi İmzaladı
Şükrü Genç, Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi İçin Politika Belgesi İmzaladı
Özgür Özel: "madencilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi İçin Mücadelemi Sürdürme Sözü Veriyorum”
Özgür Özel: "madencilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi İçin Mücadelemi Sürdürme Sözü Veriyorum”