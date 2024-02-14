Özgür Özel'den Türkiye İttifakı Paylaşımı: "Türkiye’yi Kucaklamak İçin Yola Çıkıyoruz"

Özgür Özel'den Türkiye İttifakı Paylaşımı: "Türkiye’yi Kucaklamak İçin Yola Çıkıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz... Türkiye İttifakı" notuyla bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz... Türkiye İttifakı" notuyla bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak tartışmasına çözüm olarak gündeme getirdiği "Türkiye İttifakı" ile ilgili bu akşam X hesabından bir paylaşım yaptı. Özel'in "Türkiye’yi kucaklamak için yola çıkıyoruz... Türkiye İttifakı" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Biz, Türkiye ittifakıyız. Biz, Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz."

Anka Haber Ajansı

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