Özgür Özel'den Vefat Eden Prof. Mehtap Uysal İçin Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel'den Vefat Eden Prof. Mehtap Uysal İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Uzun yıllar birlikte görev yaptığım değerli arkadaşımız, hocamız Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Mehtap Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eczacılık camiasına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Uzun yıllar birlikte görev yaptığım değerli arkadaşımız, hocamız Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Mehtap Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eczacılık camiasına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehtap Uysal için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel’in paylaşımı şöyle:

“Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim, uzun yıllar birlikte görev yaptığım değerli arkadaşımız, hocamız Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Mehtap Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eczacılık camiasına başsağlığı diliyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yarın Türkiye’ye Geliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yarın Türkiye’ye Geliyor
Chp’li Başkanlardan ‘Tarımsal Üretime Destek’ Sözü
Chp’li Başkanlardan ‘Tarımsal Üretime Destek’ Sözü
Özgür Özel: Topraklarımızı Topla, Tüfekle Zapt Edemeyenler İpotekle Kazanmaya Gayret Gösteriyorlar
Özgür Özel: Topraklarımızı Topla, Tüfekle Zapt Edemeyenler İpotekle Kazanmaya Gayret Gösteriyorlar
Özgür Özel: "Kavga Etmekse Emekliler, Emekçiler, Yoksullar, İşsizler İçin Kavganın En Büyüğünü Vereceğiz"
Özgür Özel: "Kavga Etmekse Emekliler, Emekçiler, Yoksullar, İşsizler İçin Kavganın En Büyüğünü Vereceğiz"
Özgür Özel Duyurdu: Buğday Üreticileri İçin Tekirdağ’da Büyük Miting Düzenlenecek
Özgür Özel Duyurdu: Buğday Üreticileri İçin Tekirdağ’da Büyük Miting Düzenlenecek
Muhalefet Milletvekilleri Yozgat’ta Zarar Gören Tarım Alanlarını Gezdi, Sorunları Dinledi
Muhalefet Milletvekilleri Yozgat’ta Zarar Gören Tarım Alanlarını Gezdi, Sorunları Dinledi
Erdoğan Toprak: "Meb, Partizan Öğretmenler Yetiştirmeyi Hedefliyor"
Erdoğan Toprak: "Meb, Partizan Öğretmenler Yetiştirmeyi Hedefliyor"