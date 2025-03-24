Özgür Özel'den X Platformundan Yüzlerce Hesaba Erişim Engeli Getirilme Girişimine Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) muhalif televizyon kanallarına yönelik yaptırımları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sosyal medya platformu X’teki yüzlerce hesaba erişim engeli getirme girişimine sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) muhalif televizyon kanallarına yönelik yaptırımları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sosyal medya platformu X’teki yüzlerce hesaba erişim engeli getirme girişimine sert tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hükümetin medya ve sosyal medya üzerindeki denetim politikalarını eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın” dedi.

Özel ayrıca, X platformunun küresel yönetimini demokratik ve özgürlükçü duruşundan dolayı tebrik ederek, bu tutumun cesaretle sürdürülmesini temenni ettiğini belirtti.

Anka Haber Ajansı