Özgür Özel’den Yeni Yıl Mesajı: “2025 Yılı, Çok Daha Büyük Bir Mücadelenin Yılı Olacaktır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl mesajında, “2024’te yükselen umut, yeni yıla ve yapılacak ilk seçimlere umutla bakmamızı sağlıyor. 2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır. Yeni yılda da Türkiye’nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüteceğiz. Artık Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hedefini yakalayacak, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek ve bu ülkenin gencine yaşlısına umut olacak bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl mesajında, “2024’te yükselen umut, yeni yıla ve yapılacak ilk seçimlere umutla bakmamızı sağlıyor. 2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır. Yeni yılda da Türkiye’nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüteceğiz. Artık Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hedefini yakalayacak, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek ve bu ülkenin gencine yaşlısına umut olacak bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024’ün son gününde yazılı bir yeni yıl mesajı yayımladı. Özel’in mesajı şöyle:

“Hep birlikte bir yılı tamamlıyor, yeni bir yıla adım atıyoruz. 2024’e başlarken hayatın her alanı için iyi dileklerde bulunmuştuk. Ama ne yazık ki ekonomide kötü gidişin devam ettiği, küçük bir azınlık dışında milyonlarca yurttaşımızın bile isteye yoksullaştırıldığı, var olan hukuksuzlukların yenileri eklenerek sürdürüldüğü bir yılı yaşadık. İşçilerin, kadınların, çocukların ve hatta bebeklerin güvende tutulmadığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarının hala sarılmadığı bir yılı geride bıraktık.

"Suriye politikasıyla Türkiye’ye büyük acılar yaşatan iktidarı doğru adımları atmaya davet ediyorum”

Yılın son döneminde, komşumuz Suriye’de yeni gelişmeler yaşandı. Bizim Suriye’de ısrarla dile getirdiğimiz dört önceliğimiz var: Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması; tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması; Suriye’de bulunan askerlerimizin güvenliğinin, Türkiye’deki yurttaşlarımızın huzuru ve refahının temin edilmesi; ülkemizdeki Suriyelilerin güvenle evlerine dönecekleri bir geri dönüş programının acilen hazırlanması ve uygulanması. Bu kapsamda, 13 yıllık Suriye politikasıyla Türkiye’ye büyük acılar yaşatan, ağır sorunlar bırakan iktidarı uyarılarımızı dikkate alarak doğru adımları atmaya davet ediyorum.

"Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz”

Geride bıraktığımız yılda, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin geleceği için çok önemli bir eşiği, milletimizle birlikte aştık. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Türkiye’nin tüm demokratlarının desteğiyle partimizi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptık. Milletimiz 31 Mart’ta nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine karşılık gelen belediyeleri CHP’li başkanlara emanet etti. O günden itibaren önümüze çıkarılan tüm engelleri milletimizle birlikte kararlılıkla aşıyor, hiçbir ayrım yapmadan toplumun tüm kesimlerine hizmet götürüyoruz. Çünkü biz, Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Kutuplaşmaya karşı beraberliği, kısır kavgalar yerine milletin barışını savunuyoruz.

"2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır”

2024’te yükselen umut, yeni yıla ve yapılacak ilk seçimlere umutla bakmamızı sağlıyor. Yaşanan tüm güçlüklere, tüm ekonomik zorluklara rağmen asla yılmıyor, yurttaşlarımızın sıkıntılarının çözüleceği bir gelecek için inancımızı, azmimizi ve kararlılığımızı koruyoruz. 2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır. Yeni yılda Türkiye’nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüteceğiz. Artık Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hedefini yakalayacak, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek ve bu ülkenin gencine yaşlısına umut olacak bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır. Yoksulluğu bitireceğimiz, gelir adaletsizliği ortadan kaldıracağımız, gençlerimize dünyanın başka ülkelerinde değil güzel ülkemizde hayal kurduracağımız, Cumhuriyet’i yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağımız günler yakındır.

"Kavga değil, çare üreten siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum”

Bu vesileyle hangi siyasi görüşten olursa olsun, 86 milyon vatandaşımızın yeni yılını kutluyorum. Geride bıraktığımız yılda, başarılarıyla göğsümüzü kabartan tüm branşlardan sporcularımıza, daha büyük başarılara imza atacakları bir yıl diliyorum. Siyasetin kavga, polemik, gerginlik üretmek yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı; kavga değil, çare üreten siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum. Karda-kışta, zor koşullarda görev yapan Mehmetçiğimize en içten selamlarımı gönderiyor, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

Anka Haber Ajansı