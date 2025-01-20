Özgür Özel'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Geçmiş Olsun Telefonu

Özgür Özel'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Geçmiş Olsun Telefonu

CHP Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Lideri Özel, görüşmede, benzer saldırılar altında bulunduklarını belirterek, üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını iletti.

Anka Haber Ajansı

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