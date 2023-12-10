Özgür Özel’den Zonguldak’taki Heyelanda Hayatını Kaybeden Yurttaşlar İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel’den Zonguldak’taki Heyelanda Hayatını Kaybeden Yurttaşlar İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Zonguldak Merkez'de yaşanan heyelan nedeniyle göçük altında kalarak yaşamlarını yitiren Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a Allah'tan rahmet, Çakar ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Zonguldak Merkez'de yaşanan heyelan nedeniyle göçük altında kalarak yaşamlarını yitiren Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a Allah'tan rahmet, Çakar ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Zonguldak’ta meydana gelen heyelan sonucu bugün göçük altındaki cansız bedenlerine ulaşılan Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar için taziye mesajı paylaştı. Özel’in bugün sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşım şöyle:

“Zonguldak Merkez'de yaşanan heyelan nedeniyle göçük altında kalarak yaşamlarını yitiren Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a Allah'tan rahmet, Çakar ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

Anka Haber Ajansı

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