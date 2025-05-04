Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Abdulhamit Gül: Hiçbir Şiddet Ve Saldırı Siyasette Kabul Edilemez

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Abdulhamit Gül: Hiçbir Şiddet Ve Saldırı Siyasette Kabul Edilemez

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyasete yönelik saldırılar demokrasimize yapılan saldırılardır. Hiçbir şiddet ve saldırı siyasette kabul edilemez" dedi.

(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyasete yönelik saldırılar demokrasimize yapılan saldırılardır. Hiçbir şiddet ve saldırı siyasette kabul edilemez" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul AKM'deki cenaze töreni çıkışında fiziksel saldırıya uğramasını kınadı. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyasete yönelik saldırılar demokrasimize yapılan saldırılardır. Hiçbir şiddet ve saldırı siyasette kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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