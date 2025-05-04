Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Cevdet Yılmaz: "Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyorum"

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Cevdet Yılmaz: "Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Chp Genel Başkanı Özel’e Saldırı Dış Basında
Chp Genel Başkanı Özel’e Saldırı Dış Basında