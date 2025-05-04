Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Cevdet Yılmaz: "Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

Anka Haber Ajansı