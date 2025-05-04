Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı

Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı

Samsun CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu menfur saldırının barış, kardeşlik ve demokrasi talebini yükselten bir siyasetçinin cenaze töreni sonrasında yapılmış olması, şiddeti asla onaylamayan milletimizin ortak değerlerine de hakarettir" dedi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu menfur saldırının barış, kardeşlik ve demokrasi talebini yükselten bir siyasetçinin cenaze töreni sonrasında yapılmış olması, şiddeti asla onaylamayan milletimizin ortak değerlerine de hakarettir" dedi.

Özdağ, CHP Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, Özel ve aziz millete geçmiş olsun dileklerini sunduklarını" bildirdi ve şunları kaydetti:

"Bu saldırı aynı zamanda ülkemizin demokrasisine yapılmış alçakça bir saldırıdır. Bu menfur saldırının barış, kardeşlik ve demokrasi talebini yükselten bir siyasetçinin cenaze töreni sonrasında yapılmış olması, şiddeti asla onaylamayan milletimizin ortak değerlerine de bir hakarettir. Bu zihniyet şiddete, nefret söylemine ve sindirmeye dayalı bir siyaset anlayışıdır. Demokrasi, barış ve hoşgörü ülkelerini benimsemiş bir siyasi geleneğin temsilcileri olarak her türlü şiddet ve tehdide karşı net tavrımızı sürdürmek, kamuoyunu kutuplaştırmaya çalışan karanlık odakları ifşa etmek, hukukun üstünlüğü çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıdır."

Basın açıklaması sırasında CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, partinin ilçe başkanları ve kadın kolları üyeleri de hazır bulundu.

Anka Haber Ajansı

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