Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura yönelik açık bir tehdittir. Bu tür eylemler, şiddeti sıradanlaştıran, toplumu korku ve kutuplaşma iklimine sürükleyebilir niteliktedir" dedi.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura yönelik açık bir tehdittir. Bu tür eylemler, şiddeti sıradanlaştıran, toplumu korku ve kutuplaşma iklimine sürükleyebilir niteliktedir" dedi.

ÇYDD, "Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyoruz" başlıklı açıklama yaptı. ÇYDD'den yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında gerçekleştirilen fiziki saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu saldırı demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura yönelik açık bir tehdittir. Bu tür eylemler, şiddeti sıradanlaştıran, toplumu korku ve kutuplaşma iklimine sürükleyebilir niteliktedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli özenin gösterilmesini ve önlemlerin alınmasını ümit ediyoruz."

Anka Haber Ajansı

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