Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Dsp Genel Başkanı Önder Aksakal: Bu Alçakça Saldırıyı Şiddetle Kınıyorum

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Dsp Genel Başkanı Önder Aksakal: Bu Alçakça Saldırıyı Şiddetle Kınıyorum

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Terörsüz Türkiye çalışmalarının vücut bulma arifesinde gerçekleşen bu tip provokasyonların hedefe gidilen yolda yapılan çalışmaları asla sekteye uğratmayacağına yürekten inanıyor, bu menfur ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Terörsüz Türkiye çalışmalarının vücut bulma arifesinde gerçekleşen bu tip provokasyonların hedefe gidilen yolda yapılan çalışmaları asla sekteye uğratmayacağına yürekten inanıyor, bu menfur ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Önder Aksakal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze merasimi çıkışında alçakça bir saldırıyla karşı karşıya kalan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörsüz Türkiye çalışmalarının vücut bulma arifesinde gerçekleşen bu tip provokasyonların hedefe gidilen yolda yapılan çalışmaları asla sekteye uğratmayacağına yürekten inanıyor, bu menfur ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Önder Aksakal, olayın hemen ardından Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı

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