Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Engin Özkoç: "Millet İradesine Uzanan Her El, Milletin Tokadıyla Kırılır"

CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldıran mahlukat 'Osmanlı torunuyum' demiş. Değil Osmanlı’nın torunu, saray kapısına bağlanacak köpek olamazsın. Millet iradesine uzanan her el, milletin tokadıyla kırılır. Aklınızı başınıza alın" dedi.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldıran mahlukat "Osmanlı torunuyum" demiş. Değil Osmanlı’nın torunu, saray kapısına bağlanacak köpek olamazsın. Millet iradesine uzanan her el, milletin tokadıyla kırılır. Aklınızı başınıza alın" dedi.

Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından salondan ayrılırken fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkoç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldıran mahlukat "Osmanlı torunuyum" demiş. Değil Osmanlı’nın torunu, saray kapısına bağlanacak köpek olamazsın. Millet iradesine uzanan her el, milletin tokadıyla kırılır. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı