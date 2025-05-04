Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Engin Özkoç: "Millet İradesine Uzanan Her El, Milletin Tokadıyla Kırılır"

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Engin Özkoç: "Millet İradesine Uzanan Her El, Milletin Tokadıyla Kırılır"

CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldıran mahlukat 'Osmanlı torunuyum' demiş. Değil Osmanlı’nın torunu, saray kapısına bağlanacak köpek olamazsın. Millet iradesine uzanan her el, milletin tokadıyla kırılır. Aklınızı başınıza alın" dedi.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldıran mahlukat "Osmanlı torunuyum" demiş. Değil Osmanlı’nın torunu, saray kapısına bağlanacak köpek olamazsın. Millet iradesine uzanan her el, milletin tokadıyla kırılır. Aklınızı başınıza alın" dedi.

Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından salondan ayrılırken fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkoç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldıran mahlukat "Osmanlı torunuyum" demiş. Değil Osmanlı’nın torunu, saray kapısına bağlanacak köpek olamazsın. Millet iradesine uzanan her el, milletin tokadıyla kırılır. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Chp Genel Başkanı Özel’e Saldırı Dış Basında
Chp Genel Başkanı Özel’e Saldırı Dış Basında