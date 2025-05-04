Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Ömer Bolat: Gözaltına Alınan Saldırgan Hukuk Önünde Hesap Verecektir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alınan saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alınan saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul AKM'deki cenaze töreninden ayrılırken fiziksel saldırıya uğramasını kınadı.

Bolat, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alınan saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı