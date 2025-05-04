Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Pm Üyesi Berna Özgül: "Bu Nasıl Bir Düzen? Bu İnsanları Kim Koruyor?"

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Pm Üyesi Berna Özgül: "Bu Nasıl Bir Düzen? Bu İnsanları Kim Koruyor?"

CHP PM üyesi Berna Özgül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı kınayarak, "Bu nasıl bir düzen? Bu insanları kim koruyor? Evlatlarımızı toprağa verdik, şimdi aynı karanlık eller siyasetin de üzerine çökmeye çalışıyor. Adalet sistemini görmezden gelenler bilsin ne biz susarız, ne mücadelemiz biter. Bu ülkede suçluyu kollayan kim varsa, bir gün halkın vicdanında yargılanacak" dedi.

(ANKARA) - CHP PM üyesi Berna Özgül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı kınayarak, "Bu nasıl bir düzen? Bu insanları kim koruyor? Evlatlarımızı toprağa verdik, şimdi aynı karanlık eller siyasetin de üzerine çökmeye çalışıyor. Adalet sistemini görmezden gelenler bilsin ne biz susarız, ne mücadelemiz biter. Bu ülkede suçluyu kollayan kim varsa, bir gün halkın vicdanında yargılanacak" dedi.

Berna Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendi evladını öldüren bir adam yıllar sonra elini kolunu sallayarak dolaşıyor ve bu kez Türkiye’nin ana muhalefet partisinin Genel Başkanı’na saldırıyor! 2004 yılında öz çocuklarını katleden birinin bugün hâlâ dışarıda olabilmesi, sadece hukuk sisteminin değil, insanlık vicdanının da çürümüşlüğünü gösteriyor. Tıpkı kardeşim Samet Özgül’ün davasında olduğu gibi… 20 ayrı sabıkası bulunan katiller dışarıda geziyor, gençleri öldürüyor, aileleri yıkıyor. Bu nasıl bir düzen? Bu insanları kim koruyor? Evlatlarımızı toprağa verdik, şimdi aynı karanlık eller siyasetin de üzerine çökmeye çalışıyor. Adalet sistemini görmezden gelenler bilsin: Ne biz susarız, ne mücadelemiz biter. Bu ülkede suçluyu kollayan kim varsa, bir gün halkın vicdanında yargılanacak!"

CHP PM üyesi Berkay Gezgin de yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için tüm adımlar atılmalıdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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