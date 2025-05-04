Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Tip Genel Başkanı Erkan Baş: "Tesadüf Diyenin Aklına Şaşarım"

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Tip Genel Başkanı Erkan Baş: "Tesadüf Diyenin Aklına Şaşarım"

Türkiye İşçi Partisi Genel Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı kınayarak, "Dikkatinizi çekiyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'telef olmak' ifadesini kullandıktan iki gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Üstelik tüm Türkiye’nin kaybettiği bir değerinin acısında buluştuğu, yas tuttuğu bir günde cenaze töreni çıkışında! Tesadüf diyenin aklına şaşarım" tepkisini gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı kınayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan "telef olmak" ifadesini kullandıktan iki gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Üstelik tüm Türkiye’nin kaybettiği bir değerinin acısında buluştuğu, yas tuttuğu bir günde cenaze töreni çıkışında. Tesadüf diyenin aklına şaşarım" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş, resmi sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Özgür Özel'e yapılan alçak saldırıyı kınadığını" belirtti ve şunları kaydetti:

"Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dikkatinizi çekiyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan "telef olmak" ifadesini kullandıktan iki gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Üstelik tüm Türkiye’nin kaybettiği bir değerinin acısında buluştuğu, yas tuttuğu bir günde cenaze töreni çıkışında. Tesadüf diyenin aklına şaşarım. Halkımızın acısına bile saygısı olmayan bu zihniyet provokasyon üretiyor, toplumu bölüyor ve düşmanlaştırıyor. Biz ise toprağa verdiğimiz sevgili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamı boyunca uğruna mücadele ettiği gibi barışta ve kardeşlikte ısrar edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Chp Genel Başkanı Özel’e Saldırı Dış Basında
Chp Genel Başkanı Özel’e Saldırı Dış Basında