Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Tip Genel Başkanı Erkan Baş: "Tesadüf Diyenin Aklına Şaşarım"

Türkiye İşçi Partisi Genel Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı kınayarak, "Dikkatinizi çekiyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'telef olmak' ifadesini kullandıktan iki gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Üstelik tüm Türkiye’nin kaybettiği bir değerinin acısında buluştuğu, yas tuttuğu bir günde cenaze töreni çıkışında! Tesadüf diyenin aklına şaşarım" tepkisini gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıyı kınayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan "telef olmak" ifadesini kullandıktan iki gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Üstelik tüm Türkiye’nin kaybettiği bir değerinin acısında buluştuğu, yas tuttuğu bir günde cenaze töreni çıkışında. Tesadüf diyenin aklına şaşarım" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş, resmi sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Özgür Özel'e yapılan alçak saldırıyı kınadığını" belirtti ve şunları kaydetti:

"Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dikkatinizi çekiyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan "telef olmak" ifadesini kullandıktan iki gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Üstelik tüm Türkiye’nin kaybettiği bir değerinin acısında buluştuğu, yas tuttuğu bir günde cenaze töreni çıkışında. Tesadüf diyenin aklına şaşarım. Halkımızın acısına bile saygısı olmayan bu zihniyet provokasyon üretiyor, toplumu bölüyor ve düşmanlaştırıyor. Biz ise toprağa verdiğimiz sevgili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamı boyunca uğruna mücadele ettiği gibi barışta ve kardeşlikte ısrar edeceğiz."

Anka Haber Ajansı