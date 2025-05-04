Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Ulaş Karasu: "Teslim Olmayız, Gerektiğinde En Sert Tepkiyi Veririz"

Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Ulaş Karasu: "Teslim Olmayız, Gerektiğinde En Sert Tepkiyi Veririz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan fiziksel saldırıya tepki gösterdi. Karasu, "Öfkeyi örgütleyen, hukuku paspas yapan herkes bu saldırının sorumlusudur. Teslim olmayız, gerektiğinde en sert tepkiyi veririz" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan fiziki saldırıya tepki gösterdi. Karasu, "Öfkeyi örgütleyen, hukuku paspas yapan herkes bu saldırının sorumlusudur. Teslim olmayız, gerektiğinde en sert tepkiyi veririz" dedi.

Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e yapılan hain ve alçakça saldırıyı nefretle kınıyorum. Meczubun işi diyemezsiniz. Ali Yerlikaya bu saldırı ve arkasındakileri hemen bulmak ve açıklamak görevindir. Öfkeyi örgütleyen, hukuku paspas yapan herkes bu saldırının sorumlusudur. Teslim olmayız, gerektiğinde en sert tepkiyi veririz"

Anka Haber Ajansı

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