Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı…savcılık Azmettirici Olup Olmadığını Araştırıyor

Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı…savcılık Azmettirici Olup Olmadığını Araştırıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda azmettirici olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda azmettirici olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nu 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğünü ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayda azmettirici olup olmadığına ilişkin tüm detayların hassasiyetle incelendiğini ve ilgili kurumlara ivedilikle müzekkere yazıldığını bildirdi.

Anka Haber Ajansı

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