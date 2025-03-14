Özgür Özel'e, Kocaeli'de Tarihi Cami Fotoğrafı Hediye Edildi

Özgür Özel'e, Kocaeli'de Tarihi Cami Fotoğrafı Hediye Edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın hayatını kaybeden babası Celal Akar için Kocaeli’de Kartepe Derbent Şirinsulhiye Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Derbent Mahallesi Muhtarı Erdal Baş ve Hikmetiye Camii Dernek Başkanı Barış Balca CHP lideri Özel’e camiinin fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın hayatını kaybeden babası Celal Akar için Kocaeli’de Kartepe Derbent Şirinsulhiye Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Derbent Mahallesi Muhtarı Erdal Baş ve Hikmetiye Camii Dernek Başkanı Barış Balca CHP lideri Özel’e camiinin fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın hayatını kaybeden babası Celal Akar için Kocaeli’nin Kartepe İlçesinin Derbent Şirinsulhiye Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreni öncesinde CHP lideri Özel, cuma namazını Derbent'te bulunan Osmanlı döneminde 1899 yılında yaptırılan tarihi Hikmetiye Camii’nde kıldı. Derbent Mahallesi Muhtarı Erdal Baş ve Hikmetiye Camii Dernek Başkanı Barış Balca, CHP lideri Özel’e camiinin fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti.

Anka Haber Ajansı

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