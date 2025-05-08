Özgür Özel'e Saldırı Aydın Karacasu Belediye Meclisi'nde Kınandı

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırı Aydın'da Karacasu Belediye Meclisinde okunan açıklama ile kınandı.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı başkanlığında toplanan Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısında gündem ve gündeme ilave edilen konular karara bağlandı. Meclis toplantısının sonunda CHP Grubu, haftasonu Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı.

Karacasu Belediye Meclisi Mayıs Ayı oturumu sonunda CHP Grubu adına CHP'li Meclis Üyesi Murat Büyükgümüş'ün okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde gerçekleşen saldırı yalnızca bir kişiye değil acıya, yasın kutsallığına ve halkların bir arada yaşama iradesine yönelik açık bir provokasyondur. Ortak yas alanlarına şiddet bulaştırmak değerlerimize ve toplumsal vicdanımıza doğrudan saldırıdır. Cenazeler siyaset üstü ve insanlık değerlerinin paylaşıldığı en mahrem alanlardan birisidir. Bu kutsal ortamlara nefret taşıyan zihniyeti reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ne yazık ki bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisine yönelik sistematik saldırıların son halkasıdır. Daha öncede önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesinde fiziksel saldırıya uğramış toplumun gözü önünde linç girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak saldırılar bununla sınırlı değildir.

Bugün iktidar Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar yürüyüşünü hazmedememekte belediyelerin üzerinden muhalefeti susturma girişimine hız vermektedir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de defalarca dile getirdiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargı eliyle sürdürülen baskı politikaları demokrasiye doğrudan tehdittir. Halen 6 CHP'li Belediye Başkanı hukuksuz gerekçelerle cezaevindedir. Bu uygulamalar halk iradesine karşı açık bir darbe girişimidir. Bizler Karacasu Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi eşitlikten, adaletten, hukukun üstünlüğünden ve barış içinde bir arada yaşama idealinden vazgeçemeyecek halktan aldığı güçle yoluna devam edecektir."

Açıklamanın iktidarla ilgili bölümü okunurken AK Partili Meclis Üyelerinin salondan ayrıldığı görüldü. Toplantı bu açıklamanın okunması ile sona erdi.

Anka Haber Ajansı