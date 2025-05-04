Özgür Özel'e Saldırı... Hamza Dağ: "Bu Tarz Saldırılar Asla Kabul Edilemez"

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" dedi.

(ANKARA) - AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Dağ, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı