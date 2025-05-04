Özgür Özel'e Saldırı... Hamza Dağ: "Bu Tarz Saldırılar Asla Kabul Edilemez"

Özgür Özel'e Saldırı... Hamza Dağ: "Bu Tarz Saldırılar Asla Kabul Edilemez"

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" dedi.

(ANKARA) - AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Dağ, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tarz siyasi provokasyon hedefleyen saldırılar asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sayın Özgür Özel’e Yapılan Saldırı Siyaset Kurumuna Yapılmıştır"
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sayın Özgür Özel’e Yapılan Saldırı Siyaset Kurumuna Yapılmıştır"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"