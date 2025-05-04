Özgür Özel'e Saldırı.... Mansur Yavaş: "Saldırganların Hukuk Önünde Hesap Vermesini Bekliyorum"

Özgür Özel'e Saldırı.... Mansur Yavaş: "Saldırganların Hukuk Önünde Hesap Vermesini Bekliyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum" tepkisini gösterdi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum" tepkisini gösterdi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum."

Anka Haber Ajansı

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