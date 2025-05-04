Özgür Özel'e Saldırı... Ömer Çelik: Saldırgan Hukuk Önünde Hesap Verecektir

Özgür Özel'e Saldırı... Ömer Çelik: Saldırgan Hukuk Önünde Hesap Verecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'da AKM'deki cenaze töreni çıkışının ardından fiziksel saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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