Özgür Özel'e Saldırı... Sevgi Kılıç: "Bu Saldırı Türkiye’nin Geleceğine Yöneliktir"

Özgür Özel'e Saldırı... Sevgi Kılıç: "Bu Saldırı Türkiye’nin Geleceğine Yöneliktir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu saldırı Türkiye’nin geleceğine yöneliktir" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu saldırı Türkiye’nin geleceğine yöneliktir" ifadesini kullandı.

Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz! Bu saldırı Türkiye’nin geleceğine yöneliktir. Genel Başkanımızın kapsayıcı, birleştirici, demokratik ve toplumsal barışı önceleyen siyasetine tahammülsüzlük; halkı ayrıştırma ve siyaseti kriminalize etme zihniyetinin ürünüdür. Bu karanlık anlayışa teslim olmayacağız! Birlikteyiz, güçlüyüz, Genel Başkanımızla birlikte demokrasinin yanındayız!"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sayın Özgür Özel’e Yapılan Saldırı Siyaset Kurumuna Yapılmıştır"
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sayın Özgür Özel’e Yapılan Saldırı Siyaset Kurumuna Yapılmıştır"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Muğla'daki Chp İlçe Başkanları Saldırıyı Kınadı
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Chp Almanya Örgütlerinden, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Çydd: "Demokrasiye, Toplumsal Barışa Ve Huzura Yönelik Açık Bir Tehdittir"
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel’e Fiziksel Saldırı... Chp Samsun İl Örgütü Saldırıyı Kınadı
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Bahçeli: "Türkiye’yi Şiddet Sarmalına Çekmek Tarihi Bir Yanlıştır"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"
Özgür Özel: "Bu Milletin Birliğini, Dirliğini, Huzurunu Bozmak İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz"