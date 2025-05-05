Özgür Özel'e Saldırıya Bilecik'te Ak Parti, Mhp, Chp’den Ortak Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziki saldırı Bilecik Belediye Meclisi’nde grubu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyelerince sert bir dille kınandı.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziki saldırı Bilecik Belediye Meclisi’nde grubu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyelerince sert bir dille kınandı.

Bilecik Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleşti.

Grup sözcülerinin tek tek söz aldığı toplantıda Özel’e yapılan çirkin saldırıya ilişkin MHP Grup Sözcüsü Kadir Harmandar, “Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Siyaset kurumu şiddetle asla yan yana getirilmemelidir. Kaynağı, şekli ve hedefi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Sayın Özgür Özel’e ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

“Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker ise, “Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Siyasete dair bu tür şiddet eylemleri asla kabul edilemez! Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Alçakça saldırıyı kınıyoruz"

CHP Grup Sözcüsü Gültekin Çalışkan ise:

"Ülkemizde siyasi liderlere yönelik şiddet eylemlerine bir yenisinin daha eklenmiş olmasından derim bir üzüntü duyuyor, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyoruz. Genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; adalet, demokrasi ve barış uğrunda onunla omuz omuza yürümekten onur duyduğumuzu ve kimsenin unutmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı