Özgür Özel'in Duyurduğu Boykotyap.com Sitesine Erişim Engeli Getirildi

(ANKARA)-CHP İletişim’den Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği hakimliği tarafından erişim engeli getirilen boykotyap.com sitesine ilişkin açıklama yapıldı.

CHP İletişim’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözatına alınması ve tutuklanması sürecinde CHP tarafından Saraçhanede yapılan eylemlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot.com sitesinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmesine tepki geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"http://boykotyap.com boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engeli verilmiş. Kurtarır mı? Sanmam."

Anka Haber Ajansı