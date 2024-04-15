Özgür Özel'in Filistin Ziyareti Ertelendi: "Mümkün Olan İlk Fırsatta Gideceğim"

Bugün için planlanan Filistin ziyaretine dair açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün için planlanan Filistin ziyareti, İran-İsrail arasındaki gerilim nedeniyle hava sahalarının uçuşa kapanması dolayısıyla ertelendi. Özel, "Bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından "Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir." açıklamasında bulundu.

Özgür Özel'in 15 Nisan'da planlanan ziyaretinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği açıklanmıştı.

Anka Haber Ajansı