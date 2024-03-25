Özkan Yalım, Uşakspor’un Devri İçin Prensipte Anlaştıklarını Duyurdu

Özkan Yalım, Uşakspor’un Devri İçin Prensipte Anlaştıklarını Duyurdu

CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, Uşaksporlular'a müjdeyi verdi. 1 Eylül stadyumu önünde açıklama yapan Yalım, "Uşakspor bizim kırmızı çizgimizdir. Uşakspor Uşaklının olacak arkadaşlar. Şu an mevcuttaki Uşakspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıyla hafta içi İstanbul'da iftar yemeğinde buluştuk. Gerekli görüşmeleri yaptık" dedi.

CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, Uşaksporlulara müjdeyi verdi. 1 Eylül stadyumu önünde açıklama yapan Yalım, "Uşakspor bizim kırmızı çizgimizdir. Uşakspor Uşaklının olacak arkadaşlar. Şu an mevcuttaki Uşakspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıyla hafta içi İstanbul'da iftar yemeğinde buluştuk. Gerekli görüşmeleri yaptık" dedi.

CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, Uşaksporlulara müjdeyi verdi. 1 Eylül stadyumu önünde açıklama yapan Yalım, Uşakspor’un devri için prensipte anlaştıklarını, önümüzdeki hafta içi imzaların atılacağını duyurdu.

"Uşakspor kırmızı çizgimizdir" diyerek taraftarlara açıklamalarda bulunan Yalım, şunları söyledi:

"Uşakspor bizim kırmızı çizgimizdir. Uşakspor Uşaklının olacak arakadaşlar. Şu an mevcuttaki Uşakspor A.Ş. yönetim kurulu başkanıyla haftaiçi İstanbul'da iftar yemeğinde buluştuk. Gerekli görüşmeleri yaptık. Belirli bir noktaya geldik ancak tam netleşmedi. Görüşmelerimiz devam etti. Rakamsal olarak belirli bir noktaya geldik, kulübün satış rakamıyla ilgili belirli bir noktaya geldik. Bunun yanında kulübün borçlarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Türkiye Futbol Federasyonuna ve Uşak'taki esnafımıza bana belirli bir rakam teleffuz etti. Bu rakamın teyiti ile alakalı mali müşavirimiz aracılığıyla gerekli bilgileri alacağım. Verilen rakam doğruysa sorun yok ve bu işlemi resmileştireceğiz."

Anka Haber Ajansı

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